المؤتمرنت -

خسائر فادحة يتكبدها مرتزقة العدو السعودي في تعز

كبدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل مرتزقة العدو السعودي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في صد محاولة زحف واسع لهم في محافظة تعز.



وأكد مصدر عسكري كسر زحف واسع لمرتزقة العدوان على المواقع التي سيطر عليها أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال اليومين الماضيين في الوازعية.



كما أكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة خلال كسر الزحف الذي استمر أكثر من خمس ساعات دون إحراز أي تقدم.. لافتا إلى تدمير آلية عسكرية ومعدل في الوازعية بقصف مدفعي.