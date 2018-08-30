المؤتمرنت -

إطلاق 3 صواريخ زلزال1 على تجمعات للعدوان بنجران

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية الليلة الماضية ثلاثة صواريخ زلزال1 على تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم بنجران .



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية دكت بثلاثة صواريخ زلزال1 تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في الشرفة وغرب وقبالة السديس والصوح قبالة نجران.



وأشار المصدر إلى ان القوة المدفعية دكت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي بصحراء البقع وقبالة منفذ الخضراء .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة الدود في جيزان.

