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أخبار
المؤتمر نت - حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات ميدانية في مواجهات مع العدو السعودي

الجيش واللجان يواصلون انتصاراتهم بمختلف الجبهات
الخميس, 30-أغسطس-2018
المؤتمر نت -
الجيش واللجان يواصلون انتصاراتهم بمختلف الجبهات
حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات ميدانية في مواجهات مع العدو السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية و تم إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدوان في الساحل الغربي .


وذكر مصدر عسكري لـ(سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على معسكر مستحدث في نجران ، واستهدفت بثلاثة صواريخ من نوع زلزال1 تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في الشرفة والسديس والصوح .

ودكت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين في موقع الضبعة و تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع وقبالة منفذ الخضراء و صحراء الأجاشر محققة إصابات مباشرة .

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان سيطروا على عدد من مواقع المرتزقة في مجازة بعسير ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم وأسر عدد منهم وتدمير آليتين .

كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي غرب مجازة ، في حين دكت المدفعية تجمعات أخرى قبالة منفذ علب .

وأوضح المصدر أنه تم استهداف تجمعات المرتزقة قبالة الدود في جيزان بقذائف المدفعية ، وتم قنص جنديين سعوديين في موقعي إم بي سي و مشعل كما تم تدمير كاسحة ألغام شرق جبل دخان .

وأكد المصدر إسقاط طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان في منطقة الفازة بالساحل الغربي بسلاح مناسب ، وهاجم أبطال الجيش واللجان مواقع الغزاة والمرتزقة شرق التحيتا و مصرع وجرح عدد منهم وهروب العشرات.

وكسر الجيش واللجان زحفاً للغزاة والمرتزقة شرق مدينة الدريهمي وإعطاب مدرعة واستهداف آلية محملة بأكثر من 20 مرتزقاً بصاروخ موجه وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .

وأفاد المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة في الجبلية بالساحل الغربي ، وتم تدمير قاطرة محملة بالأسلحة والذخائر بصاروخ موجة في التحيتا .

وفي محافظة مأرب هاجم الجيش واللجان الشعبية مواقع المرتزقة في التباب المجاورة لبحرة بمديرية صرواح وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد .

وأشار المصدر إلى مهاجمة مواقع المرتزقة في الحول والسوق الشعبي بمديرية نهم ومقتل وجرح العديد منهم .

ووفقاً للمصدر نفذ أبطال الجيش واللجان هجومين منفصلين على مواقع المرتزقة في منطقتي سداح والسنتيل بمديرية المصلوب محافظة الجوف وأسفرا عن مقتل وجرح عدد منهم .

وقصفت مدفعية الجيش مواقع لمرتزقة العدوان في مديريتي المتون والمصلوب بالمحافظة و تم تدمير آلية للمرتزقة في هجوم مباغت استهدف مواقعهم في وادي شواق بمديرية الغيل .

ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان اقتحموا مواقع المرتزقة في التباب المطلة على قرية العريش بمفرق الوازعية في محافظة تعز ما أدى إلى مصرع وجرح العديد منهم .

و نفذ الجيش واللجان عملية هجومية باتجاه منصة الدفاع في بير باشا ، ترافق معها تمشيط بالأسلحة المتوسطة وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة .

وحسب المصدر تم تأمين جبل مغنية بالقبيطة في محافظة لحج واستعادة مواقع أخرى في عملية نوعية للجيش واللجان نتج عنها سقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة .








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