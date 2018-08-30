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طيران العدوان يقصف آبار لمياه الشرب بالحديدة
الخميس, 30-أغسطس-2018
المؤتمرنت
-
طيران العدوان يقصف آبار لمياه الشرب بالحديدة
دمر طيران العدوان السعودي اليوم عددا من آبار مياه الشرب في جزيرة كمران بمحافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محلي بالجزيرة أن طيران العدوان استهدف بخمس غارات عدداً من آبار مياه الشرب
(سبأ)
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