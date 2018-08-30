المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 7 غارات على صعدة

واصل العدوان السعودي قصفه الجوي والصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة، مخلفا أضرارا مادية في ممتلكات المواطنين.



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان الإجرامي شن أربع غارات على أماكن متعددة بمديرية باقم الحدودية.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الظاهر الحدودية، وغارة على منطقة البقع بمديرية كتاف.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى أن مناطق متفرقة بمديريات الظاهر ومنبه وشدا وباقم تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف المزارع والطرق العامة.

