المؤتمرنت -

الثروة السمكية: استهداف العدوان للصيادين جريمة حرب

أدانت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصائد السمكية، استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم الوحشية بحق الصيادين في البحر الأحمر.



وأشارت الوزارة والهيئة في بيان لهما إلى أن قوى العدوان استهدفت أمس بشكل مباشر تجمعا للصيادين بالقرب من جزيرة عقبان نتج عن ذلك تدمير ثلاثة قوارب صيد تقليدية وفقدان الصيادين، واستمرار القصف والتحليق ومنع المسعفين من الاقتراب من المنطقة.



ولفت البيان إلى أن هذه الجرائم دليل على أن العدوان مستمر في تنفيذ مخططاته في قتل وإرهاب الصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم وحرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد.



وأكد أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكا لكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية التي تجرم استهداف المدنيين.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد طالب البيان الصليب الأحمر بالتدخل لإنقاذ من تبقى من الصيادين في منطقة الاستهداف وانتشال جثث الشهداء.. مؤكدا على حق الصيادين في ممارسة الاصطياد في المياه الإقليمية بكل حرية باعتباره حق كفلته كل الشرائع السماوية والدساتير والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.



واوضح ان ما يتعرض له الصيادين من اعتداءات وانتهاكات وإبادة جماعية تعد جرائم حرب يعاقب عليها القانون ولن تسقط بالتقادم.. محملا تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المسؤولية القانونية الكاملة إزاء ما يتعرض له الصيادين من جرائم حرب وتدمير للقطاع السمكي.