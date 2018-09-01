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اللجنة العامة للمؤتمر تعقد اجتماعا برئاسة ابوراس وتقر المشاركة بمشاورات جنيف

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها برئاسة الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018م في العاصمة صنعاء خصص لاستعراض ومناقشة أخر المستجدات على الساحتين التنظيمية والسياسية .



وقد أوضح رئيس المؤتمر الشعبي العام أن هذا الاجتماع يأتي عقب الاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام وما تمثله هذه المناسبة من قيمة سياسية ووطنية ليس لأعضاء المؤتمر فحسب بل ولكل أبناء الشعب اليمني باعتباره يوما يمنيا خالصا تم صناعته من فكر وثقافة وهوية الشعب اليمني عبر صياغة الميثاق الوطني ،ومن خلال انتهاج أسلوب الحوار الذي شاركت فيه مختلف القوى الوطنية قبل أن يتوج هذا المشروع بالتحام أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية في المؤتمر الشعبي العام خلال انعقاد المؤتمر العام الرابع التكميلي عام 1990م.



وأوضح ابوراس أن هناك مؤامرات متزايدة تسعى لاجتثاث المؤتمر في إطار مسلسل الاستهداف الذي بدأ العام 2011م ،مؤكدا أن المؤتمريين بوعيهم وولاءهم لوطنهم ولتنظيمهم ولميثاقه الوطني قادرون على إحباط هذه المؤامرات كما فعلوا خلال السنوات الماضية .



كما استعرض ابوراس أمام الاجتماع أخر المستجدات المتعلقة بالوضع الراهن على المستوى الوطني ،بالإضافة إلى موضوع المشاورات المرتقب أن تعقد برعاية الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا في السادس من هذا الشهر



وهنأت اللجنة العامة كافة قيادات وقواعد وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وجماهيره أينما وجدوا بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام ،مشيرة إلى أن تأسيس المؤتمر كان وسيظل نقطة تحول في مسار العمل الوطني والسياسي في اليمن ومقدمة لتحقيق الانجازات التاريخية والسياسية وفي مقدمتها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ،مترحمة على كل من قضوا نحبهم من قيادات المؤتمر وأخرهم الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ورفيق دربه الأمين العام الشهيد عارف الزوكا .



وحيت اللجنة العامة ثبات وصمود المؤتمريين ،معبرة عن شكرها للقيادات والكوادر المؤتمرية الذين رفضوا حضور لقاء القاهرة المشبوه واثبتوا بموقفهم مدى ولاءهم التنظيمي وإخلاصهم لتنظيمهم الرائد والتفافهم خلف قيادته التنظيمية والسياسية ممثلة برئاسة المؤتمر واللجنة العامة في العاصمة صنعاء ورفضهم مساعي استهداف المؤتمر من أشخاص لم يعد لهم أي صلة بالمؤتمر لا من قريب ولا من بعيد حيث سبق واتخذ المؤتمر بحقهم قرارات تنظيمية حاسمة بفصلهم بسبب خيانتهم للوطن ،وللمؤتمر .



كما جددت اللجنة العامة موقف المؤتمر المبدئي والثابت في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم ،مؤكدة الحرص على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية بين القوى الوطنية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله ،مثمنة ثبات وصمود الشعب اليمني للعام الرابع على التوالي في مواجهة غطرسة العدوان وصلفه وحصاره الجائر.



وفيما يتعلق بموضوع المشاورات التي تعتزم الأمم المتحدة إجراءها في السادس من سبتمبر الجاري أقرت اللجنة العامة مشاركة المؤتمر الشعبي في هذه المشاورات في ضوء الدعوة التي تسلمتها قيادة المؤتمر من المبعوث الأممي وكلفت رئاسة المؤتمر باختيار وتكليف اسماء وفد المؤتمر الى المشاورات .



هذا وقد ناقشت اللجنة العامة عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.