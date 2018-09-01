المؤتمرنت -

استشهاد وجرح 19 في غارات للعدوان على 3 محافظات

استهدف طيران العدوان السعودي ومرتزقته قوارب الصيادين ومنازل ومزارع المواطنين في محافظات الحديدة، ولحج، وصعدة ما أدى إلى استشهاد وإصابة 19 مواطناً بينهم أطفال ونساء خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وجرح عشرة آخرون إثر القصف المدفعي المتواصل من قبل قوى العدوان على منازل المواطنين في الدريهمي بمحافظة الحديدة.



واستشهدت امرأة وأصيب طفل بجروح إثر قصف قوى العدوان لمنازل ومزارع المواطنين شمال منطقة السويق بمديرية التحيتا، في حين شن طيران العدوان غارتين على مزرعة مواطن في مديرية باجل.



ولا يزال 19 صياداً مفقوداً جراء غارات طيران العدوان على قوارب الصيادين بالقرب من جزيرة عقبان بمديرية اللحية.



وأكد المصدر إصابة طفلين جراء سقوط قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على منزلهم بقرية الكعبين في منطقة جبل جالس بمديرية القبيطة محافظة لحج.



وذكر المصدر أن طفلاً وطفلة أصيبا و تضررت ممتلكات المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية، كما استهدف قصف مماثل مديرية شدا و قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن في محافظة صعدة غارتين على مديرية مجز وسبع غارات على مناطق متفرقة بمديرية باقم، وشن غارة على الطريق العام بين رازح وشدا أدت الى احتراق سيارة مواطن.

