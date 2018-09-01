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طيران العدوان يشن 5 غارات على تعز

شن طيران العدوان السعودي اليوم خمس غارات على مديرية المعافر بمحافظة تعز



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بخمس غارات منطقة الكدحة بالمديرية.

(سبأ)

