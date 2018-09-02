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المؤتمر نت - تكبد الغزاة والمرتزقة أكثر من 68 قتيلاً وجريحاً في عمليات قنص وهجوم وقصف صاروخي ومدفعي خلال الـ24 ساعة الماضية ، كما تم استهداف بارجة سعودية وإسقاط طائرة استطلاعية في جيزان

مصرع وجرح 68 من الغزاة والمرتزقة في عمليات للجيش
الأحد, 02-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
مصرع وجرح 68 من الغزاة والمرتزقة في عمليات للجيش
تكبد الغزاة والمرتزقة أكثر من 68 قتيلاً وجريحاً في عمليات قنص وهجوم وقصف صاروخي ومدفعي خلال الـ24 ساعة الماضية ، كما تم استهداف بارجة سعودية وإسقاط طائرة استطلاعية في جيزان .

وذكر مصدر عسكري أن القوات البحرية استهدفت بارجة رقابة عسكرية سعودية قبالة سواحل جيزان وقام العدوان بإخلاء الجرحى إلى المستشفيات .

وأكد المصدر أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسس تابعة للعدوان شرق جبل الدود في جيزان ، فيما تم كسر زحف للمرتزقة على جبل الشبكة .

وأشار المصدر إلى أن إعلام العدو السعودي اعترف بمصرع اثنين من جنوده في جبهات ما وراء الحدود بنيران الجيش واللجان الشعبية هما رئيس رقباء خالد بن سعيد بن ناصر آل مهدي القحطاني ، و وكيل رقيب فيصل بن عقيل المطيري .

وفي عسير استهدف قصف صاروخي ومدفعي مكثف تجمعات المرتزقة قبالة منفذ علب ، وتم تدمير ثلاث آليات عسكرية لهم .

وأوضح المصدر أنه تم تدمير عربة نوع برادلي وتفجير آلية عسكرية غرب السديس كما تم تدمير آلية عسكرية شرق الربعة في صحراء الاجاشر بنجران ومصرع من كانوا على متنها .

وفي الساحل الغربي هاجم أبطال الجيش واللجان الشعبية مواقع المرتزقة شرق التحيتا ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة وآلية أخرى تحمل رشاش عيار 12.5 ، كما تم تدمير ثلاث آليات للغزاة في الدريهمي .

و لقي ثلاثة من المرتزقة مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في عملية إغارة نفذها الجيش واللجان على مواقعهم في الجبلية بالساحل الغربي وتم استهداف تجمعاتهم بقصف مدفعي في المنطقة نفسها .

وفي محافظة الجوف تم تدمير آلية عسكرية في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف ومقتل وإصابة من على متنها. وأفاد المصدر أن المدفعية دكت مواقع وتحصينات مرتزقة العدوان في جبهة نقيل الخشبة بمحافظة الضالع محققة إصابات مباشرة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اكد المصدر مصرع وإصابة 59 مرتزقاً بعمليات قنص نفذتها وحدة القناصة في مختلف الجبهات .








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