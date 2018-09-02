المؤتمرنت -

وفاة 4 فتيات غرقا في المحويت

قضت أربع فتيات بحادث غرق اليوم في قرية الطلال بمديرية جبل المحويت.



وأوضح مصدر محلي بالمديرية أنه تم إنتشال جثث أربع فتيات أعمارهن بين 11 - 17 عاما، غرقن في مياه شلال السباعة بمنطقة الغربي أثناء جلب الماء وتجميع الحطب ورعي أغنام.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن فتاة سقطت في مياه الشلال أثناء محاولتها تعبئة مياه للشرب، وحاولت الفتيات الأخريات إنقاذها فغرقن في مياه الشلال.



ولفت إلی تدخل أحد المواطنين لإنقاذ فتيات وأطفال آخرين لا يجيدون السباحة كانوا متواجدين أثناء الحادث.

