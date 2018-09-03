المؤتمرنت -

عمليات نوعية لابطال الجيش تستهدف تجمعات للعدوان ومرتزقته

نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية مشتركة على أهداف سعودية واستهدف قصف صاروخي ومدفعي وعمليات نوعية تجمعات للعدو ومرتزقته ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى وتدمير عتادهم خلال ال24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري عملية مشتركة نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير على أهداف عسكرية وحيوية بقطاع جيزان،وهجوم جوي نفذه سلاح الجو المسير على تجمعات للمرتزقة السودانيين.



وفي القطاع ذاته تم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين في موقع مشعل ، واستهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس بقصف مدفعي ،كما تم قصف تجمعات آخرى للمرتزقة شرق الدود بعدد من القذائف المدفعية .



وأشار المصدر الى استهداف تجمعات للمرتزقة بقصف صاروخي ومدفعي قبالة منفذ علب بعسير ،وتدمير آلية عسكرية لهم بمجازة ومصرع من كانوا على متنها ،ودكت وحدة سلاح الإسناد المدفعي تجمعات للمرتزقة في الطلعة ورقابة الخشباء وصحراء البقع وقبالة منفذ الخضراء بنجران



وذكر المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً قصير المدى على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي ،وعملية هجومية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع المرتزقة في الدريهمي وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وفي جبهة الساحل الغربي استهدفت وحدة سلاح الإسناد المدفعي تعزيزات مكونة من 12 آلية للغزاة والمرتزقة في الجبلية محققة إصابات مباشرة موقعة عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .



وأكد المصدر انكسار زحف للمرتزقة باتجاه سلسلة نقيل الروي في جبهة الوازعية بمحافظة تعز استمر لساعات وسقط خلاله العشرات من القتلى والجرحى وتدمير وإعطاب مدرعتين ، لافتاً إلى أن الزحف تزامن مع شن سبع غارات من قبل طيران العدو .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أن وحدة الهندسة دمرت آلية عسكرية للمرتزقة في جبهة المهاشمة بمديرية خب الشعب في محافظة الجوف .

