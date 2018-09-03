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المؤتمر نت - التقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اليوم رئيسة بعثة أطباء بلا حدود الإسبانية كارولين دوكام. وفي اللقاء رحب رئيس مجلس النواب برئيسة بعثة أطباء بلا حدود .. مثمنا الجهود الملموسة التي تقوم بها

الراعي يستعرض نماذج من جرائم العدوان لأطباء بلا حدود
الإثنين, 03-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
الراعي يستعرض نماذج من جرائم العدوان لأطباء بلا حدود
التقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اليوم رئيسة بعثة أطباء بلا حدود الإسبانية كارولين دوكام.

وفي اللقاء رحب رئيس مجلس النواب برئيسة بعثة أطباء بلا حدود .. مثمنا الجهود الملموسة التي تقوم بها البعثة في المجال الطبي، وما تنفذه من مشاريع طبية في عدد من المحافظات.

وتطرق إلى الأوضاع في اليمن وما خلفه تحالف العدوان بقيادة السعودية من أثار كارثية على مختلف المستويات، وكذا استهداف غارات طيران العدوان للأطفال والنساء والشيوخ.

ولفت إلى المجازر المروعة التي ارتكبها العدوان بحق الأطفال في صعدة والحديدة وعدد من محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن غارات العدوان استهدفت المستشفيات والمراكز الطبية وصالات الأعراس والعزاء والأسواق والمدارس وقوارب الصيادين والمواطنين في منازلهم.. لافتا إلى انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة للعدوان وآثاره المدمرة على الشعب اليمني.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الشعب اليمني تواق إلى الحرية ويمد يده للسلام المشرف والعادل.

وقدم لرئيسة بعثة أطباء بلا حدود ملفات وصور عن جرائم العدوان بحق الشعب اليمني والوضع الصحي والنازحين.

فيما عبرت رئيسة البعثة عن شكرها وتقديرها للدعم التي تحظى به البعثة لتسهيل مهامها، معبرة عن تضامنها مع الشعب اليمني إزاء ما يعانيه من مآسي وويلات جراء العدوان.

وقدمت شرحاً لرئيس مجلس النواب عن الأنشطة التي تقوم بها البعثة في عدد من المحافظات في إطار مهامها الطبية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر اللقاء رئيس لجنة الصحة العامة والسكان بالمجلس الدكتور عبد الباري عبدالله دغيش وآمين عام مجلس النواب عبدالله احمد صوفان.









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