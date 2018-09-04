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أخبار
المؤتمر نت - استهدف طيران العدوان السعودي 24 غارة على محافظات صنعاء ، صعدة ، الحديدة و حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفل .

طيران العدوان يشن 24 غارة على 4 محافظات
الثلاثاء, 04-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 24 غارة على 4 محافظات
استهدف طيران العدوان السعودي 24 غارة على محافظات صنعاء ، صعدة ، الحديدة و حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفل .

وأكد مصدر أمني استشهاد مواطن وإصابة أب وطفله بثلاث غارات استهدفت مزرعة في منطقة الحنشات بمديرية نهم ، وشن الطيران ثلاث غارات على جبل ظفار بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء .

وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن في محافظة صعدة غارتين على منطقة الحجلة ودمر بغارة منزل مواطن في منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية .

وشن الطيران ثلاث غارات بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي على مزارع ومنازل المواطنين بمديرية باقم .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف قرى آهلة بالسكان ومناطق متفرقة بمديريتي رازح و الظاهر الحدوديتين .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ست غارات على مطار الحديدة الدولي ومحيطه وخمس غارات على الكلية البحرية بمديرية الميناء .

وفي محافظة حجة شن الطيران غارة على مديرية مستبأ .








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