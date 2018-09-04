المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن غارتين على الحديدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على محافظة الحديدة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بغارتين الطريق الرابط بين مديريتي التحيتا وزبيد.

(سبأ)

