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المؤتمر نت - وجه رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس نشطاء واعلاميي المؤتمر بتكثيف جهودهم لمواجهة الأخطار المحدقة باليمن وفي مقدمتها العدوان الغاشم والحصار الخانق المفروض على اليمن منذ مارس 2015م

ابو راس يوجه اعلاميي المؤتمر بحماية وحدته التنظيمية وعدم الانجرار لمهاترات جانبية
الثلاثاء, 04-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
ابو راس يوجه اعلاميي المؤتمر بحماية وحدته التنظيمية وعدم الانجرار لمهاترات جانبية
وجه رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس نشطاء واعلاميي المؤتمر بتكثيف جهودهم لمواجهة الأخطار المحدقة باليمن وفي مقدمتها العدوان الغاشم والحصار الخانق المفروض على اليمن منذ مارس 2015م،

وحث إعلاميي المؤتمر على تجسيد قيم ومبادئ المؤتمر الشعبي العام وبرامجه السياسية ومواقفه الوطنية الثابتة تجاه هموم ومعاناة المواطنين، والعمل على حماية أسس ومبادئ الجمهورية ـ والوحدة ـ والديمقراطية ـ والتداول السلمي للسلطة ، والعمل وفقا لنهج المؤتمر الشعبي العام وميثاقه الوطني، ووفقا للدستور والقوانين النافذة ، وهى المبادئ التي رسمها الراحل الكبير الشهيد القائد علي عبدالله صالح، واحتوتها نصوص الميثاق الوطني وبرامج العمل السياسي .

كما حث أبو راس الاعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المنتمين للمؤتمر، إلى عدم الانجرار إلى أي مهاترات إعلامية مع قيادات وأعضاء المؤتمر اينما كانوا والحفاظ على تماسك ووحدة المؤتمر التنظيمية ومواجهة مخططات تمزيق المؤتمر .








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