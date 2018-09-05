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رئيس المؤتمر يلتقي بالقيادات التنظيمية التربوية

التقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس اليوم بعضو اللجنة العامة رئيس الدائرة التربوية بالمؤتمر الشعبي العام الاستاذ حسين حازب ومعه القيادات التربوية في الامانة العامة .



وقد ناقش اللقاء اوضاع الدائرة التربوية في الامانة العامة والافكار والمقترحات الخاصة بتفعيل وتطوير العمل التنظيمي في الدائرة واللجان التنظيمية التربوية على مستوى أمانة العاصمة وفروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات .



ودعا اللقاء الحكومة وكافة مؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي الى أهمية الإستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد رغم الصعوبات والتحديات التي يفرضها العدوان الغاشم والحصار الجائر ،مشيرا الى ان الإصرار على المضي في العملية التعليمية على مستوى التعليم العام او الجامعي هو صورة من صور الصمود والتحدي في مواجهة العدوان .



حضر اللقاء الاستاذ جابر عبدالله غالب عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز .