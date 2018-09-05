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المؤتمر نت - لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وأصيب آخرون اليوم في تدمير آلية

تدمير 3اليات عسكرية و تنفيذ كمين للمرتزقة
الأربعاء, 05-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
تدمير 3اليات عسكرية و تنفيذ كمين للمرتزقة
لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وأصيب آخرون اليوم في تدمير آلية عسكرية و كمين نفذه الجيش واللجان الشعبية بمديريتي الوازعية وصبر الموادم بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري أن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرحوا في كمين أثناء محاولتهم التسلل في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم .

وأكد المصدر تدمير آلية عسكرية من قبل وحدة الهندسة في وادي الروي بالوازعية ومصرع وإصابة من كانوا على متنها .

وفي سياق متصل دمر الجيش واللجان الشعبية اليوم آليتين لقوى العدوان واستهدفوا تجمعاً للآليات في جبهة الساحل الغربي.

وأكد مصدر عسكري استهداف تجمع آليات المرتزقة شرق الدريهمي بصواريخ موجهة ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان المستهدف.

وأشار المصدر إلى تدمير مدرعة عسكرية للغزاة والمرتزقة ومصرع وإصابة من كانوا على متنها في منطقة الفازة .

ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة زحف للمرتزقة شرق التحيتا أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وإعطاب طقم عسكري .

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان مواقع المرتزقة شرق التحيتا محققة إصابات مباشرة .








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