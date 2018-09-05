الخميس, 06-سبتمبر-2018 الساعة: 03:11 ص - آخر تحديث: 01:49 ص (49: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
دعونا نتفاءل
يحيى علي نوري
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
حزب‮ ‬الحكمة‮ ‬بين‮ ‬عهدين
عبدالجبار‮ ‬سعد‮
المؤتمر‮.. (‬36) ‬عاماً‮ ‬من‮ ‬النضال‮ ‬على‮ ‬درب‮ ‬الديمقراطية‮ ‬والتنمية‮ ‬والوحدة
يونـس‮ ‬هـزاع‮ ‬حســان
لا‮ ‬خوف‮ ‬على‮ ‬المؤتمر‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
شماخ ...عين الانسانية في زمن البارود
وليد علي غالب
أخبار
المؤتمر نت - قالت وزارة الخارجية إن قوى العدوان تضع العراقيل لمنع الوفد الوطني من المشاركة في مشاورات جنيف.

وزارة الخارجية: قوى العدوان تضع العراقيل لمنع الوفد الوطني من المشاركة بمشاورات جنيف
الأربعاء, 05-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
وزارة الخارجية: قوى العدوان تضع العراقيل لمنع الوفد الوطني من المشاركة بمشاورات جنيف
قالت وزارة الخارجية إن قوى العدوان تضع العراقيل لمنع الوفد الوطني من المشاركة في مشاورات جنيف.

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم " في الوقت الذي تعاملت فيه القيادة السياسية والجهات المختصة في حكومة الإنقاذ الوطني بكل جدية وإيجابية عالية مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لعقد مشاورات جنيف وبعد أن استكملنا كافة الإجراءات والتنسيق اللازم مع فريق الأمم المتحدة وأصبح وفدنا الوطني جاهزا للسفر فوجئنا بوضع عراقيل من قبل قوى العدوان بعدم منح ترخيص لتسيير طائرة عمانية -باعتبارها الوسيلة الآمنة والمعتادة لنقل وفدنا الوطني- بعد أن تم طلب ذلك كجزء من التفاهم والتنسيق وكما هو المعتاد في كل المفاوضات والمشاورات السياسية وذلك بهدف عرقلة وفدنا من المشاركة في مشاورات جنيف ".

وأشار البيان إلى أن هذه العراقيل من قبل تحالف العدوان تأتي بعد أن كان يراهن على دفعنا لرفض المشاركة من خلال التصعيد العسكري على الأرض وفي كافة الجبهات وارتكاب المجازر بحق المدنيين والأطفال تزامنا مع بدء التحضير للمشاورات والإعلان عنها.

وتابع " ولعلها لم تكن صدفة حين تزامنت البداية الأولى لموجة هذا التصعيد مع إحاطة المبعوث الأخيرة أمام مجلس الأمن والتي تضمنت إعلان السادس من سبتمبر موعدا للمشاورات في جنيف" .

وقال" إن خارجية حكومة الإنقاذ الوطني وهي توضح للرأي العام في الداخل والخارج حجم الاستخفاف السعودي الإماراتي بالجهود الأممية وسعيهما لنصب العراقيل للحيلولة دون المشاركة في مشاورات جنيف ومنعها تقديم ترخيص، فإنها تعبر عن تقديرها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن ومحاولاته الجادة لإنجاح المشاورات كمقدمة لمفاوضات شاملة تقود إلى وقف العدوان غير المبرر على بلادنا وفك الحصار من خلال حل عادل وشامل ومستدام" .

وعبرت وزارة الخارجية عن أملها في أن تقوم الأمم المتحدة ومعها المجتمع الدولي بالضغط على قوى العدوان لمنح ترخيص لطائرة عمانية تنقل الوفد الوطني من صنعاء وتضمن عودته أيضاً تجنباً لما حصل في جولات سابقة من بقاء الوفد عالقاً في مسقط لأكثر من ثلاثة أشهر .

واختتمت بالقول " نؤكد أن خيارنا الدائم والثابت هو السلام القائم على الشراكة العادلة في ظل يمن موحد كامل السيادة وعلى استعدادنا المتواصل بالتعاون المستمر مع المبعوث الأممي إلى اليمن " .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: اغلاق 67 محل صرافة مخالفة وغير مرخصة
محافظات: صنعاء .. حملة لضبط المتلاعبين بالأسعار
أخبار: طيران العدوان يشن 34 غارة على حجة وصعدة
أخبار: ابو راس يوجه اعلاميي المؤتمر بعدم الانجرار لمهاترات جانبية
أخبار: طيران العدوان يشن 12 غارة على صعدة
أخبار: هام : إطلاق 4صواريخ باليستية على مصفاة أرامكو
قضايا وآراء: دعونا نتفاءل
أخبار: قنص 15 جندياً سعودياً ومرتزقاً بجيزان
اقتصاد: المجلس النرويجي: التدهور الاقتصادي يهدد الحياة باليمن
اقتصاد: الصناعة تحذر من التلاعب بأسعار المياه
أخبار: طيران العدوان يشن غارتين على الحديدة
أخبار: طيران العدوان يشن 24 غارة على 4 محافظات
أخبار: الوفد الوطني لمشاورات جنيف يعقد أول اجتماع ( الاسماء)
أخبار: اطلاق صاروخ باليستي على أرامكو في جيزان
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة
أخبار: الراعي يستعرض نماذج من جرائم العدوان لأطباء بلا حدود
أخبار: عمليات نوعية لابطال الجيش تستهدف العدوان ومرتزقته
أخبار: طيران العدوان يشن ١4 غارة على صعدة وعمران
أخبار: قصف يمني على اهداف للعدوان ومرتزقته في جيزان
أخبار: وفاة 4 فتيات غرقا في المحويت
عربي ودولي: قائد جديد لقوات الاطلسي في افغانستان
أخبار: مصرع وجرح 68 من الغزاة والمرتزقة
أخبار: اللجنة العامة للمؤتمر تعقد اجتماعا برئاسة ابوراس وتقر المشاركة بمشاورات جنيف
أخبار: 6 غارات وقصف مدفعي على صعدة
أخبار: تدمير 3 آليات لمرتزقة العدوان بعسير
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018