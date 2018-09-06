المؤتمر نت -

جرح امرأة وطفلها بنيران المرتزقة وطيران العدوان يشن سلسلة غارات على المحافظات

شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على عدد من محافظات الجمهورية فيما استهدف المرتزقة منازل المواطنين في محافظة لحج ما أدى إلى جرح امرأة وطفلها خلال الـ 24 ساعة الماضية .





وذكر مصدر أمني لوكالة (سبأ) أن مرتزقة العدوان استهدفوا منازل المواطنين برشاش 12.7 في قرية الزواني بمديرية القبيطة محافظة لحج ما أدى إلى جرح امرأة وطفلها .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على منطقة الأزهور وغارة على منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في المديرية .



في محافظة الحديدة شن الطيران المعادي غارة على منطقة الجبانة و أربع غارات على منزل مواطن في منطقة كيلو 16 بمديرية الحالي .



وأشار المصدر إلى أن مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران تعرضت لغارتين شنهما طيران العدوان ، كما شن غارتين على مديرية حيفان بمحافظة تعز .