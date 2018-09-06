المؤتمرنت -

الجيش واللجان يواصلون انتصاراتهم بمختلف الجبهات

هاجم الجيش واللجان الشعبية مواقع الغزاة والمرتزقة وكسروا عدة زحوفات لهم فيما استهدفت القوة الصاروخية معسكراً سعودياً وقصفت المدفعية تجمعات العدو ومرتزقته خلال الـ 24 ساعة الماضية .





وقال مصدر عسكري إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران ، تم تدمير آلية عسكرية غرب السديس ومصرع طاقمها.



وأكد المصدر استهداف تجمعات المرتزقة في موقع الطلعة وجبال عليب بنجران بقذائف المدفعية ، في حين تم قنص أحد المرتزقة في موقع ثاهر الجمل قبالة جبل قيس بجيزان .



وذكر المصدر أن ابطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة غرب التحيتا بجبهة الساحل الغربي انتهت بالسيطرة عليها ، وتم إفشال محاولة زحف لإستعادة تلك المواقع ما أدى إلى إعطاب مدرعة وآليتين وإحراق آلية وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم .



وفي الجبهة نفسها تمت مهاجمة مواقع المرتزقة في الجاح ومصرع وإصابة عدد منهم، وتدمير آلية تحمل رشاش عيار 14.5 ، كما نفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع أخرى للمرتزقة في أطراف الجبلية وقصف مدفعي على تجمعاتهم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وأشار المصدر إلى كسر محاولة زحف للمرتزقة شرق التحيتا بجبهة الساحل الغربي أسفرت عن إعطاب آلية عسكرية ومصرع وجرح عدد منهم ، فيما قصفت المدفعية مواقعهم وتجمعاتهم وتحصيناتهم شرق التحيتا وفي الجبلية و الفازة .



كما تم استهداف تجمع آليات المرتزقة شرق الدريهمي بصواريخ موجهة و تم تدمير آليتين عسكريتين للغزاة والمرتزقة ومصرع وإصابة من كانوا على متنهما في الفازة والجبلية .



وأفاد المصدر أن ستة من المرتزقة لقوا مصرعهم وتم إعطاب آلية لهم بقصف مدفعي في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء ، ودكت المدفعية تجمعات لهم في جبهة كرش محافظة لحج .



وفي محافظة الجوف تم استهدف تجمعات المرتزقة في اليتمة بمديرية خب والشغف بعدد من القذائف أما في محافظة حجة تم تدمير آليتين للمرتزقة في حيران ومصرع وإصابة من كانوا عليهما .



وأوضح المصدر أن وحدة الهندسة دمرت آلية عسكرية في وادي الروي بالوازعية محافظة تعز ومصرع وإصابة من كانوا على متنها ، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة أثناء محاولتهم التسلل في جبهة الشقب بمديرية صبرالموادم ، وقتل أحد المرتزقة خلال محاولته التسلل إلى مواقع الجيش واللجان في الكدحة .