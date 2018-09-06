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أخبار
استشهاد مواطن بغارة لطيران العدوان على حجة
الخميس, 06-سبتمبر-2018
المؤتمر نت
-
استشهاد مواطن بغارة لطيران العدوان على حجة
استشهد مواطن اليوم بغارة لطيران العدوان السعودي في مديرية حيران بمحافظة حجة .
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن غارة على منطقة بني خمج بمديرية حيران ما أدى إلى استشهاد مواطن .
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