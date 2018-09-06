المؤتمر نت -

استشهاد مواطن بغارة لطيران العدوان على حجة

استشهد مواطن اليوم بغارة لطيران العدوان السعودي في مديرية حيران بمحافظة حجة .



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن غارة على منطقة بني خمج بمديرية حيران ما أدى إلى استشهاد مواطن .

