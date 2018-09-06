المؤتمرنت -

تدمير 3 اليات للمرتزقة في الجوف والجبلية

دمر الجيش واللجان الشعبية اليوم آليتين عسكريتين لمرتزقة العدوان السعودي في مديرية المتون بالجوف.



وأكد مصدر عسكري تدمير آلية للمرتزقة ومصرع وإصابة من كان على متنها في جبهة حام بالمتون.



وأشار المصدر إلى تدمير آلية ثانية للمرتزقة بصاروخ موجه في الجبل الأحمر بالمتون ومصرع وجرح من كان على متنها.





وفي سياق متصل دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع الغزاة والمرتزقة وتم تدمير آلية عسكرية لهم في جبهة الساحل الغربي.



وأكد مصدر عسكري أن وحدة الإسناد المدفعي دكت مواقع الغزاة والمرتزقة في منطقة الجبلية .



وأشار إلى تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في المنطقة نفسها

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