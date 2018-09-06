المؤتمرنت -

مصدر عسكري: مصرع أكثر من 150 من قوى الغزو بالساحل

أكد مصدر عسكري مصرع أكثر من 150 من ضباط وجنود ومرتزقة قوى الغزو والاحتلال وإصابة العشرات في ست جبهات بالساحل الغربي بمواجهات مع الجيش واللجان الشعبية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.



وأوضح المصدر لوكالة (سبأ) أن شاحنتي تبريد وصلتا إلى محافظة عدن عصر اليوم تحملان 158 جثة ممن لقوا مصرعهم من ضباط وجنود ومرتزقة قوى الغزو والاحتلال في الجبهات الست بالساحل الغربي



وأشار المصدر إلى أن 74 من قوى الغزو والمرتزقة لقوا مصرعهم في جبهة الدريهمي و21 في جبهة المنظر و20 في جبهة الجبلية و19 في جبهة التحيتا و15 قتلوا في جبهة الفازة وتسعة لقوا مصرعهم في جبهة الجاح.



وأكدت مصادر عسكرية وطبية أن مستشفى ابن خلدون ومستشفى صابر في محافظة لحج ومستشفيات عبود والجمهوري والنقيب في عدن استقبلت منذ السبت الماضي وحتى اليوم 267 جريحا من قوى الغزو والاحتلال والمرتزقة