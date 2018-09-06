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صاروخين باليستيين تدك مطار جيزان الإقليمي
الخميس, 06-سبتمبر-2018
المؤتمرنت
-
صاروخين باليستيين تدك مطار جيزان الإقليمي
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخين باليستيين على مطار جيزان الإقليمي.
وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية إستهدفت بصاروخين باليستيين من طراز بدر1 مطار جيزان الإقليمي.
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