المؤتمرنت -

صاروخين باليستيين تدك مطار جيزان الإقليمي

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخين باليستيين على مطار جيزان الإقليمي.



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية إستهدفت بصاروخين باليستيين من طراز بدر1 مطار جيزان الإقليمي.

