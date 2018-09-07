المؤتمرنت -

3 جرحى بعدوان سعودي على الحديدة ونهم

أصيب 3 مواطنين بغارات طيران العدوان السعودي وقذائف مرتزقته التي استهدفت المنازل والمزارع في 4 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني إصابة أحد المواطنين بجروح خطرة جراء غارة لطيران العدوان على مزرعة في منطقة السويق بمديرية التحيتا محافظة الحديدة ، كما شن غارة على منطقة الجبانة بمديرية الحالي.



وأوضح المصدر أن رجلاً وزوجته أصيبا إثر قذائف أطلقها مرتزقة العدوان على منازل المواطنين في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على قرية قمبورة بمديرية الظاهر وغارتين على ممتلكات المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة.



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.



وذكر المصدر أن الطيران استهدف منطقة سلبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف بثلاث غارات.