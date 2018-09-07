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المؤتمر نت - نفذت القوة الصاروخية للجيش اليمني وسلاح الجو المسير عملية هجومية استهدفت مطاري أبها وجيران، فيما واصلت القوة المدفعية دك تجمعات وتحصينات العدو السعودي ومرتزقته في عدد من المواقع ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى وتدمير عتادهم

هجمات مباغتة في العمق السعودي.. وخسائر متواصلة
الجمعة, 07-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
هجمات مباغتة في العمق السعودي.. وخسائر متواصلة
نفذت القوة الصاروخية للجيش اليمني وسلاح الجو المسير عملية هجومية استهدفت مطاري أبها وجيران، فيما واصلت القوة المدفعية دك تجمعات وتحصينات العدو السعودي ومرتزقته في عدد من المواقع ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى وتدمير عتادهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن سلاح الجو المسير شن هجوماً على مطار أبها الإقليمي بطائرة قاصف1 مما أدى إلى توقف الرحلات من وإلى المطار.

واستهدف قصف مدفعي وصاروخي زلزال 1 تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب في عسير، فيما لقي ثلاثة من المرتزقة مصرعهم وأصيب أربعة آخرون أثناء محاولتهم التسلل في أبواب الحديد.

وأكد المصدر إطلاق صاروخين باليستيين من طراز بدر 1 على مطار جيزان الإقليمي أصابا أهدافهما بدقة وتوقف الملاحة الجوية، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال1 على تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في موقع مشعل.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في جبل الإم بي سي وقبالته، وتجمعات أخرى للمرتزقة قبالة جبل قيس.

ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع المرتزقة شرق الطلعة في نجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما دمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة في الرصيفات ما أدى إلى مصرع وإصابة من كانوا عليها.

وقال المصدر إنه تم تدمير ثلاث آليات عسكرية محملة بالمرتزقة قبالة منطقة أضيق وفي صحراء الأجاشر والضيق ومصرع من كانوا على متنهن.

وفي جبهة الساحل الغربي قصفت المدفعية مواقع وأرتاب الغزاة والمرتزقة في الجبلية وتدمير آلية عسكرية.

وذكر المصدر أنه تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة بصاروخ موجه في الجبل الأحمر ودمرت آلية أخرى في جبهة حام بمديرية المتون محافظة الجوف ومصرع وجرح من كانوا على متنهما.

ولفت المصدر إلى مصرع المرتزق المقدم محمد أحمد السوادي ركن مايسمى استطلاع لواء الصقور أركان الكتيبة الرابعة بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة المخدرة بمديرية صرواح محافظة مأرب.

ولقي اثنان من المرتزقة مصرعهما وأصيب أربعة آخرون بصاروخ موجه استهدف مواقعهم في الجحملية بمحافظة تعز.








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