المؤتمرنت -

طيران العدوان يعاود قصف مدينة الحديدة

عاود طيران العدوان السعودي الغاشم قصف مناطق متفرقة واحياء سكنية بمحافظة الحديدة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مزرعة أحد المواطنين في قرية الشرف بمديرية الحالي.



وأشار المصدر إلى أن العدوان شن غارة على منطقة الكتيب الساحلية، كما شن الطيران المعادي غارة على الكلية البحرية في مدينة الحديدة.



وكان طيران العدوان السعودي استهدف منطقة الجبانة بمديرية الحالي بغارة، وشن غارة أخرى على مزرعة في منطقة السويق بمديرية التحيتا ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح خطرة.



