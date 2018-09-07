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أخبار
المؤتمر نت - عزز الذهب مكاسبه اليوم الجمعة مع هبوط الدولار مقابل الين

ارتفاع اسعار الذهب مع تراجع الدولار
الجمعة, 07-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
ارتفاع اسعار الذهب مع تراجع الدولار
عزز الذهب مكاسبه اليوم الجمعة مع هبوط الدولار مقابل الين بعدما أشار تقرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يثير قضايا تجارة مع اليابان، بينما يتخوف المستثمرون من جولة جديدة من الرسوم والرسوم المضادة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب 0.1 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1200.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى في نحو أسبوع يوم الخميس عند 1206.98 دولار للأوقية واتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1206.40 دولار للأوقية.

وهبط الدولار مقابل الين الياباني بعد تقرير تلفزيوني أذاعته سي.إن.بي.سي يوم الخميس ذكر أن ترامب أبلغ كاتب مقال في وول ستريت جورنال بأنه قد يثير قضايا تجارة مع اليابان.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 14.10 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 791.60 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 969.99 دولار للأوقية.








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