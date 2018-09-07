المؤتمرنت -

6 جرحى بقصف سعودي على صعدة

أصيب 6 مواطنين، اليوم إثر قصف جوي ومدفعي وصاروخي للعدوان على مناطق متفرقة من محافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان شن غارة على الطريق العام في منطقة بني عوير بمديرية سحار استهدفت شاحنة، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بجروح متفاوتة.



وأشار المصدر إلى أن مواطنا أصيب بجروح جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية.



وحسب وكالة سبأ ذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي شن غارة على منطقة مران في مديرية حيدان وغارة على جبل المنمار بمديرية ساقين، خلفت أضرارا في ممتلكات المواطنين.