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أخبار
صد زحف لمرتزقة العدوان في الدريهمي
الجمعة, 07-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
صد زحف لمرتزقة العدوان في الدريهمي
تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية بالتعاون مع الشرفاء من أبناء تهامة اليوم لمحاولة زحف واسعة للغزاة والمرتزقة في الدريهمي بالساحل الغربي.

واكد مصدر عسكري ان الجيش واللجان الشعبية خلال عملية الصد دمروا عربتين مدرعتين و 7 أطقم محملة بالمرتزقة أحدها كان على متنه معدل عيار 23.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اوضح المصدر ان الغزاة والمرتزقة لم يتمكنوا من تحقيق أي تقدم في محاولتهم البائسة رغم الإسناد الجوي لطيران العدوان ، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة أغلب الجرحى أرجلهم مبتورة نتيجة العبوات الناسفة .

وفي جبهة الجوف تم تفجير طقمين عسكريين بعبوتين ناسفتين احدهما كان على متنه معدل 23 والاخر محمل بالمرتزقة سقطوا جميعهم ما بين صريع وجريح.








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