المؤتمرنت -

كسر زحف للمرتزقة في الدريهمي وتكبيدهم قتلى وجرحى

قُتل وجرح العديد من الغزاة والمرتزقة بينهم قيادات اليوم، بكسر زحف واسع لهم في الدريهمي بالساحل الغربي.



واكد مصدر عسكري ان الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل خلال عملية الصد دمروا عربتين مدرعتين و 7 أطقم محملة بالمرتزقة أحدها كان على متنه معدل عيار 23.



واوضح المصدر ان الغزاة والمرتزقة لم يتمكنوا من تحقيق أي تقدم في محاولتهم البائسة رغم الإسناد الجوي لطيران العدوان ، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة أغلب الجرحى أرجلهم مبتورة نتيجة العبوات الناسفة.



وفي جبهة الجوف تم تفجير طقمين عسكريين بعبوتين ناسفتين احدهما كان على متنه معدل 23 والاخر محمل بالمرتزقة سقطوا جميعهم ما بين صريع وجريح.

