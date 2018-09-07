المؤتمرنت -

هجوم نوعي في نجران وتدمير 4 آليات للمرتزقة بالجوف

نفذت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم عملية هجومية على موقع الطلعة السعودي في نجران،

فيما دمرت وحدة الهندسة أربع آليات عسكرية للمرتزقة بالجوف.



وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية نفذت هجوما عسكريا نوعيا على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في الطلعة وأدت العملية لمقتل أربعة من المرتزقة وجرح عدد آخر.



لافتاً، إلى أن قصفا مدفعيا دك تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته قبالة منفذ الخضراء، بالإضافة إلى استهداف جبل أم بي سي وقبالة جبل الدود وموقع السودة بجيزان محققة إصابات مباشرة.



وأكد المصدر تدمير طقم محمل بالمرتزقة في صبرين بخب والشعف بعبوة ناسفة ومصرع وجرح من عليه.



وأشار المصدر إلى أنه تم تدمير طقم يحمل معدل12.7 ومصرع وجرح من على متنه بلغم أرضي في اليتمة بخب والشعف.



مشيراً إلى تدمير طقمين للمرتزقة الأول يحمل معدل 23 والآخر محمّل بالمرتزقة بلغمين أرضيين في خب والشعف.

