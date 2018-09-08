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المؤتمر نت - رأس الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا تشاوريا لقيادات المؤتمر الشعبي العام واعضاء وفد المؤتمر الى

رئيس المؤتمر يرأس اجتماعا تشاوريا لقيادات المؤتمر
السبت, 08-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يرأس اجتماعا تشاوريا لقيادات المؤتمر
رأس الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا تشاوريا لقيادات المؤتمر الشعبي العام واعضاء وفد المؤتمر الى مشاورات جنيف خصص لاستعراض ومناقشة اخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية .

وقد ناقش اللقاء موضوع المشاورات الاممية التي كان يفترض ان تبدأ في جنيف بسويسرا يوم الخميس الماضي وعدم سفر الوفد الوطني حتى الان .

واشار الاجتماع الى ان الامم المتحدة تتحمل المسؤولية في توفير ضمانات بنقل الوفد واعادته الى صنعاء في ظروف أمنة وملائمة وعدم السماح لتحالف العدوان بقيادة السعودية في القيام باجراءات عرقلة واعاقة كما حصل مع الوفد الوطني في مشاورات جنيف والكويت السابقة ومنع الوفد الوطني انذاك من العودة الى صنعاء لأكثر من 3 أشهر .

وجدد الاجتماع التأكيد على حرص المؤتمر الشعبي العام على دعم جهود السلام وبما يضمن ايقاف العدوان ورفع الحصار والذهاب نحو تسوية سياسية تحافظ على كرامة وحقوق الشعب اليمني ووحدته وسيادته واستقلاله .

كما ناقش الاجتماع القضايا التنظيمية المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .








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