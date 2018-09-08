المؤتمرنت -

مأرب.. استشهاد 5 مواطنين بغارتين لطيران العدوان

استشهد 5 مواطنين جلهم نساء وأطفال في غارتين لطيران العدوان السعودي على مديرية صرواح في محافظة مأرب.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بغارة دراجة نارية في منطقة حباب بالمديرية ما أدى إلى استشهاد رجل وطفل كانوا على متنها .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المصدر أن طيران العدوان عاود استهداف المسعفين بغارة ثانية أسفرت عن استشهاد ثلاث نساء ، مشيراً إلى أن الطيران واصل التحليق بكثافة في سماء المنطقة لمنع إسعاف الضحايا .

