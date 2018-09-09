المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 60 غارة على 3 محافظات

شن طيران العدوان السعودي أكثر من 60 غارة على محافظات الحديدة ، مأرب وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة 19 آخرين .



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن أكثر من أكثر من 40 غارة على منطقة كيلو 16 والأماكن المجاورة لها في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة 19 مواطناً .



وشن الطيران 13 غارة على جبل الملح بمديرية المنيرة بالمحافظة .



وأكد المصدر استشهاد خمسة مواطنين بينهم ثلاث نساء وطفل بغارتين لطيران العدوان على منطقة التطلس بمديرية صرواح في محافظة مأرب .



وفي محافظة صعدة ذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارة على منزل مواطن في منطقة والبة بمديرية الظاهر ، وغارتين على منزل في مديرية باقم التي تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي استهدف ممتلكات المواطنين .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى وقوع أضرار بمسجد ومنزل مواطن جراء غارتين على منطقة الحجلة ، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية ، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي منطقة الغور بمديرية غمر .

