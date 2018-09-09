المؤتمرنت -

طيران العدوان يدمر سيارة مواد اغاثية

دمر طيران العدوان السعودي الغاشم اليوم سيارة مواطن محملة بالمواد الإغاثية بمديرية الظاهر الحدودية بمحافظة بصعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان الغاشم شن ثلاث غارات على منطقة غافرة بمديرية الظاهر استهدفت سيارة المواطن قاسم علي قضاعي أثناء إنزالها مواد اغاثية للفقراء في المنطقة ما أدى إلى تدميرها بالكامل وتلف محتوياتها .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الغاشم شن غارتين على منطقة قحزة بمحيط مدينة صعدة.

