المؤتمرنت -

مصرع وجرح 2719 من الغزاة والمرتزقة

قُتل وجرح 2719 من مرتزقة العدو السعودي ودُمرت آلياتهم بعمليات عسكرية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في جبهات الساحل الغربي خلال شهري يوليو وأغسطس.



وقال مصدر عسكري إن المرتزقة تكبدوا خلال شهر يوليو 470 قتيلا و 534 جريحاً بالإضافة إلى الأسرى والمفقودين وخسائر كبيرة في العتاد العسكري.



وأوضح المصدر أن خسائر العدو خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 603 قتلى وألف و 112 جريحا وعدد كبير من الأسرى خصوصاً في جبهة الدريهمي، فضلاً عن كميات كبيرة من العتاد الحربي. حسب وكالة سبأ للأنباء.



