المؤتمرنت -

شرف يثمّن مواقف باكستان من العدوان والحصار على اليمن

هنأ وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة شاه محمد قرشي، بمناسبة توليه منصبه الجديد.



وأعرب الوزير شرف في الرسالة عن تقدير شعب وحكومة الجمهورية اليمنية لمواقف باكستان من العدوان والحصار المفروض على اليمن من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات.. لافتا إلى أن موقف باكستان الرافض لأي عمل عسكري والداعي إلى الحل السياسي واستئناف العملية السياسية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني يحظى بالاحترام والتقدير.



وأشار إلى ثمين حكومة الإنقاذ الوطني لموقف دولة رئيس وزراء باكستان عمران خان، المتمثل في استمرار الموقف المحايد لجمهورية باكستان الإسلامية إزاء العدوان والحصار المفروض على اليمن والذي ينم عن حكمة القيادة السياسية والشعب الباكستاني الشقيق والحرص على الحفاظ على العلاقات الأخوية مع اليمن.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أعرب ووزير الخارجية عن التطلع إلى أن تقوم باكستان، بحكم المكانة التي تحتلها في العالم الإسلامي والعلاقات التي تربطها مع أطراف النزاع، بمساعي حميدة لإيجاد حل سلمي وبما يساهم في إعادة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.

