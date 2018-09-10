المؤتمرنت -

مصرع وجرح عشرات المرتزقة بعمليات عسكرية

لقي العشرات من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون ودمرت عدد من آلياتهم في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم خلال الـ24 ساعة الماضية .



وذكر مصدر عسكري ان أبطال الجيش واللجان كسروا زحفا لمرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع بقطاع نجران ما ادى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليتين عسكريتين ,وتم إعطاب رشاش عيار 50 في رقابة مراش .



كما تم كسر زحف للمرتزقة في القذاميل بالأجاشر بالقطاع نفسه أسفر عن مصرع العديد منهم ولاذ من تبقى بالفرار, كما قتل عدد من المرتزقة بتفجير وتم تدمير آلية عسكرية في صحراء البقع.



وأوضح المصدر انه تم كسر زحف للمرتزقة باتجاه منفذ علب بعسير نتج عنه سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وهروب جماعي لمن تبقى منهم ، وتم إعطاب دبابتين إبرامز في موقع مشعل بجيزان باستهداف مدفعي , وقنص أثنين من المرتزقة شرق الدود .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى مصرع المرتزق محمد فضل مقبل سعيد أركان حرب الكتيبة الأولى في ما يسمی لواء الجن مع عدد من مرافقيه في الدريهمي بالساحل الغربي, وتم تدمير ست آليات للغزاة بصواريخ موجهة شمال وشرق الدريهمي ومصرع العديد منهم.

