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المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظتي الحديدة وصعدة ما أدى إلى استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين ، فيما استشهد مواطنان وأصيبت طفلة بقصف صاروخي سعودي ونيران مرتزقة العدوان خلال

استشهاد وإصابة 6 مواطنين بغارات للعدوان
الإثنين, 10-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
استشهاد وإصابة 6 مواطنين بغارات للعدوان
شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظتي الحديدة وصعدة ما أدى إلى استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين ، فيما استشهد مواطنان وأصيبت طفلة بقصف صاروخي سعودي ونيران مرتزقة العدوان خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأفاد مصدر أمني ان مواطناً استشهد جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية ، فيما شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة أضيق بمديرية كتاف وغارتين على منطقة قحزة شمال مدينة صعدة .

و أوضح المصدر أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مديرية شدا الحدودية و ثلاث غارات على منطقة غافرة بمديرية الظاهر استهدفت إحداها سيارة مواطن .

وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين وجرح ثالث بغارات لطيران العدوان بالقرب من مزرعة الأبقار في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى استشهاد امرأة حامل وإصابة طفلة حالتها حرجة بنيران المرتزقة إثر استهدافهم سيارة مواطن في نقيل الخشبة بمحافظة الضالع.








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