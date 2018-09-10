المؤتمرنت -

استشهاد وإصابة 6 مواطنين بغارات للعدوان

شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظتي الحديدة وصعدة ما أدى إلى استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين ، فيما استشهد مواطنان وأصيبت طفلة بقصف صاروخي سعودي ونيران مرتزقة العدوان خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأفاد مصدر أمني ان مواطناً استشهد جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية ، فيما شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة أضيق بمديرية كتاف وغارتين على منطقة قحزة شمال مدينة صعدة .



و أوضح المصدر أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مديرية شدا الحدودية و ثلاث غارات على منطقة غافرة بمديرية الظاهر استهدفت إحداها سيارة مواطن .



وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين وجرح ثالث بغارات لطيران العدوان بالقرب من مزرعة الأبقار في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى استشهاد امرأة حامل وإصابة طفلة حالتها حرجة بنيران المرتزقة إثر استهدافهم سيارة مواطن في نقيل الخشبة بمحافظة الضالع.

