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المؤتمر نت - لقي قيادي مرتزق اليوم مصرعه بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في الجوف، بالتزامن مع هجوم نوعي على مواقع المرتزقة في جبهة نهم

مصرع قيادي مرتزق بالجوف وهجوم نوعي في نهم
الإثنين, 10-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
مصرع قيادي مرتزق بالجوف وهجوم نوعي في نهم
لقي قيادي مرتزق اليوم مصرعه بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في الجوف، بالتزامن مع هجوم نوعي على مواقع المرتزقة في جبهة نهم.

وأكد مصدر عسكري مصرع القيادي المرتزق مبروك محسن بن هائلة بإستهداف آليته في جبهة صبرين في خب والشعف.

وأشار المصدر إلى أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعاً لآليات المرتزقة في جبهة صبرين، محققا إصابات مباشرة.

وأوضح المصدر أن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل نفذوا هجوماً نوعياً على مواقع المرتزقة في جبهة يام بمديرية نهم مؤكدا وقوع قتلى وجرح في صفوفهم.








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