المؤتمرنت -

قصف صاروخي مسدد على العمق السعودي

قصفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعاً عسكرياً سعودياً في ظهران عسير، بالتزامن مع قصف تجمعات للمرتزقة بصاروخ زلزال1 في جيزان.



وأوضح مصدر في القوة الصاروخية أنه تم استهداف معسكر للجيش السعودي في ظهران الجنوب بصاروخ باليستي من طراز بدر 1.



وأكد المصدر أن القوة الصاروخية قصفت أيضاً بصاروخ زلزال1 محلي الصنع وقذائف المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شرق جبل الدود وقبالته وشرق جبل دخان وفي جبل ام بي سي بجيزان، محققةً إصابات مباشرة في صفوفهم.