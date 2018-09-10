أخبار غارتان للعدوان على حريب مأرب المؤتمرنت -

غارتان للعدوان على حريب مأرب

شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على مديرية حريب القراميش بمأرب.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف منطقة سنومة في مديرية حريب القراميش بغارتين.















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