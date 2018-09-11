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المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي الغاشم 40 غارة على 4 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية أدت إلى استشهاد وإصابة 3 مواطنين وتدمير المنازل والمنشآت العامة

العدوان السعودي يستهدف 4 محافظات بـ40 غارة
الثلاثاء, 11-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
العدوان السعودي يستهدف 4 محافظات بـ40 غارة
شن طيران العدوان السعودي الغاشم 40 غارة على 4 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية أدت إلى استشهاد وإصابة 3 مواطنين وتدمير المنازل والمنشآت العامة.

وأكد مصدر أمني استشهاد وجرح ثلاثة مواطنين من أسرة واحدة إثر غارة على منزلهم في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ، وشن الطيران غارة على جبل الملح بمديرية المنيرة في محافظة الحديدة.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان دمر بغارتين سيارتين لمواطنين في الطريق العام بمديرية شدا الحدودية ، وشن ثلاث غارات على معسكر الجمهورية شمال مدينة صعدة.

واستهدفت أربع غارات سيارات ومزارع المواطنين وقصف صاروخي ومدفعي على المنازل في مديرية باقم، كما تعرضت قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي.

وأشار المصدر إلى أن الطيران شن ثماني غارات على مديرية مستبأ و 13 غارة على مناطق متفرقة بمديريتي حرض وميدي في محافظة حجة ، كما شن غارتين على منطقة سنومة بمديرية حريب القراميش في محافظة مأرب.

وفي جيزان شن طيران العدوان السعودي 6 غارات على جبل تويلق.










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