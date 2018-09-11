المؤتمرنت -

خسائر متواصلة يتكبدها العدو ومرتزقته بمختلف الجبهات

لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت تجمعاتهم خلال الـ24 ساعات الماضية.



وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على معسكر مستحدث للجيش السعودي في ظهران بعسير ،وتم إعطاب آلية عسكرية للمرتزقة من قبل وحدة القناصة قبالة منفذعلب.



وفي جيزان تم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة شرق جبل الدود ،وقصف مدفعي على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم قبالة الدود وشرق جبل دخان وفي جبل إم بي سي وموقع المجازيع ،وكسر زحف للمرتزقة شرق جبل النار أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم.



وأشار المصدر إلى تدمير آليتين عسكريين بكمين محكم في صحراء البقع بنجران ومصرع من كانوا على متنيهما ،وتم إعطاب جرافة للمرتزقة قبالة منفذ البقع وإصابة من كانوا متنها.



وذكر المصدر أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في التحيتا بالساحل الغربي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلية عسكرية، كما تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة جنوب شرق الدريهمي ومصرع وجرح من كانوا عليها.



وأكد المصدر مصرع المرتزق مبروك محسن بن هائلة بنيران الجيش واللجان في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف في الجوف، وقصف مدفعي على تجمع لآليات المرتزقة، كما تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة ومصرع سائقها بالمديرية نفسها.



وأفاد المصدر أن عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع المرتزقة في جبهة يام بنهم أسفرت عن تكبيدهم خسائر في الأرواح ،وتم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة غرب حيران في ميدي ومصرع وإصابة من كانوا على متنها.



وحسب المصدر تم تدمير آلية للمرتزقة في نجد العتق شمال مديرية صرواح في مأرب، وتدمير دراجة نارية لهم ومصرع مرتزق وإصابة آخر في المفاليس بحيفان في تعز ،فيما لقي سبعة جنود سعوديين وستة مرتزقة مصرعهم بعمليات قنص في جبهات الحدود.

