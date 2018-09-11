المؤتمرنت -

عمليات نوعية للجيش واللجان بالساحل الغربي ولحج

شنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل هجمات نوعية على مواقع المرتزقة بالساحل الغربي ولحج، بالتزامن مع قصف مواقع وتجمعات في الجوف.



وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدو السعودي في عملية هجومية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفتهم شمال وجنوب مدينة حيس.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية قصفت مواقع المرتزقة غرب وجنوب التحيتا.



وفي لحج أوضح المصدر ان عملية نوعية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين استهدفت مواقع المرتزقة في الشريجة بكرش، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.



مضيفاً، بأن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة في جبهة الغيل محافظة الجوف، حقق إصابات مباشرة في صفوف المرتزقة.

