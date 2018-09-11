المؤتمرنت -

توضيح هــام من الشركة اليمنية للغاز

أكدت الشركة اليمنية للغاز، تنفيذ آلية جديدة لتوزيع مادة الغاز المنزلي في أحياء أمانة العاصمة.



وأوضحت الشركة في بيان أنه سيتم تنفيذ آلية جديدة لتوزيع الغاز المنزلي، ابتداءَ من اليوم وذلك من خلال التوزيع عبر نقاط البيع المباشر للمواطنين بوجود مندوب من شركة الغاز والمجالس المحلية بالمديريات.



وأشار بيان الشركة إلى أنها ستقوم بالبيع المباشر بالأحياء بحسب الكشوفات أو تعريف المندوب أو العاقل للمواطنين في الاحياء .. منوهاً بأن الآلية الجديدة تهدف إلى الحد من الاختناق التمويني حيث يقوم أغلب أصحاب الباصات والسيارات بتعبئة أسطوانات الغاز من الدينات بالأحياء أو عمل طوابير في الحارات ، رغم ان الشركة خصصت لهم 23 طرمبة يومياً.



وطمئنت الشركة في بيانها المواطنين عن توفر الغاز بكميات كبيرة باستمرار يومي حيث يتم ضخ كميات كافية للمواطنين والمركبات والمطاعم .. مؤكدة أن عدد نقاط البيع المباشر ليومنا عبر الدينات هذا بلغت 223 نقطة.

