المؤتمرنت -

صد زحف للمرتزقة بالساحل الغربي وتكبيدهم خسائر

كبدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل بالساحل الغربي، المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال التصدي لمحاولتهم التسلل إلى مواقع عسكرية.



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة العديد من مرتزقه العدوان خلال كسر قوات الجيش واللجان الشعبية زحفاً لهم، حاولوا فيه استعادة مواقع في الجاح الأسفل بعد تطهيرها.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية غنموا آليات خلفها المرتزقة بعد فرارهم.



وذكر المصدر أن وحدة الهندسة دمرت آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة وانفجار عبوة أخرى في تجمعاتهم أثناء محاولتهم انتشال الجثث في الدريهمي وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.