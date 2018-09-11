المؤتمرنت -

5 غارات لطيران العدوان على حجة

شن طيران العدوان السعودي اليوم 5 غارات على محافظة حجة.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بخمس غارات مديرية مستبأ منذ الصباح.